İlk Türk Astronotu 2022'de Belli Olacak

Türkiye'nin ilk astronot adayının gelecek yıl seçileceği açıklandı. Astronotlar bilim insanları ya da pilotlar arasından seçilir, Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak bilimsel deneyler için astronotun bilim insanları arasından seçilmesi bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirtti.

Yıldırım, Türk astronotun yetiştirilmesi için ABD'den SpaceX, Rusya'dan da Soyuz şirketleriyle ile görüştüklerini belirtti.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPACAK"

Türkiye'nin anlaşacağı şirket 2 astronot adayı seçecek ve ikisine de 7 ay eğitim verecek.

Eğitimlerin ardından biri seçilerek uzaya gönderilecek.

Türk astronotun en az 1 hafta uzayda kalacağını açıklayan Yıldırım, "Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler, araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır" sözlerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN İLK UÇAN ARABASI CEZERİ HAVALANDI

GÖKMEN UZAY HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ'NİN GENEL MÜDÜRÜ HALİT MİRAHMETOĞLU OLDU

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet