İlk Toplantıda AK Partili ve MHP'li Meclis Üyelerince, Mansur Yavaş'ın Yetkileri Kısıtlanmak İstendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ilk toplantıda yetkilerini kısıtlamak isteyen AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerinin teklifini reddetti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde muhalefetin başkanın bazı yetkilerinin kısıtlanmasını öngören teklifini iade etti.
BİR TAKIM YETKİLERİ KISITLANMAK İSTENDİ
Büyükşehir belediye meclisi, seçimin ardından ilk kez bugün Yavaş başkanlığında toplandı. Mecliste bazı üyeler, belediye başkanının, belediye ve iştiraki şirketleri üzerindeki bütçe ayarlama dahil bir takım yetkilerini kısıtlamak istedi.
YAVAŞ TEKLİFİ REDDEDEREK OTURUMU KAPATTI
Yavaş, kürsüdeki konuşmasında, şirketler üzerindeki şahsi yetkilerinin meclise devredilmesi öngörülen önergeyi reddederek oturumu kapattı.
YAVAŞ TWİTTER'DAN DUYURDU
Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"25 yıldır Bld. Başkanınca kullanılan yetkiyi şimdi Belediye Meclisi'ne almak istediler reddettim. Tümü zarar eden şirketlerdeki yönetim kurullarının göreve devam etmesini istemek hangi ihtiyacın sonucudur? Ankaralının şahsıma verdiği yetkiyi hakkıyla kullanmaya devam edeceğim."
MUHALEFET ÇOĞUNLUK
Belediye meclisinde AK Parti ile MHP'li üyeler çoğunlukta.