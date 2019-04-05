İlk Tırlar İstanbul Havalimanı'nda

Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait malzeme ve araçları İstanbul Havalimanı'na nakleden ilk tırlar, yeni havalimanına ulaştı.

Atatürk Havalimanı'ndaki Türk Hava Yollarına (THY) ait araç ve malzemelerin yüklendiği tırlar, açılışı 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na ulaşmaya başladı.

Atatürk Havalimanı'ndan çıkarak Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçen tırlar, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak saat 04.30'da İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı, sonra da aprona alındı.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Tırların İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY'ye ait uçakların da intikali gerçekleşmeye başladı. 6 Nisan Saat 23.59'da sona ermesi planlanan 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağı İstanbul Havalimanı'na boş inecek. Diğer uçakların da hava trafiği ve havalimanın müsaitliğine göre İstanbul Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor.

Bu arada, THY'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan uçağı, Atatürk Havalimanı'na yolcusunu indirdikten sonra boş olarak hareket ettiği İstanbul Havalimanı'na saat 00.10'da ulaştı.

İstanbul Havalimanı ana nizamiyesi ve havalimanının seyir terası kısmında da taşınmada görev yapacak personelle basın mensupları için çadır kuruldu. Bu noktalarda basın kuruluşlarının canlı yayın yapmaları için platform hazırlandı.

Kaynak: AA