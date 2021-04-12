İlk teravih namazı bugün mü kılınacak? 12 Nisan Salı ilk teravih bugün mü? İlk teravih namazı ne zaman?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Camilerde teravih namazı olacak mı? İlk teravih namazı bugün mü kılınacak? Camilerde teravih namazı kılınacak mı? merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" açıklamasında bulundu. Peki, ilk teravih bugün mü? Evlerde teravih namazı kılınır mı?

İlk teravih namazı bugün mü kılınacak? 12 Nisan Salı ilk teravih bugün mü? İlk teravih namazı ne zaman? Camilerde teravih namazı olacak mı? 2021 Ramazan ayında Camilerde yatsı namazından sonra teravih namazı kılınacak mı? Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı bugün mü başlıyor? Teravih namazı ne zaman kılınacak?

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yatsı namazından sonra teravih namazı kılınmaktadır. Fakat ilk teravih namazı hangi gün kılınıyor karıştırılabiliyor.

İlk teravih namazı bugün yatsı namazından sonra eda edilecek. Yani 12 Nisan Salı günü yatsı ezanı okunduktan sonra ve yatsı namazını kıldıktan sonra teravih namazını kılabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMANDIR? YATSI NAMAZINI KILMADAN ÖNCE TERAVİH KILINSA GEÇERLİ OLUR MU?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Korona vakalarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar tekrardan geri gelirken, teravih namazıyla ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu.

Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" ifadelerine yer verdi.

"TERAVİH NAMAZLARI YASAK OLMAYACAK" DENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarıyla ilgili, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullanmıştı.