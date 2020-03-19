İlk teneffüsün 40 dakika olacağı kampanyaya bir destek de Amasya'dan geldi İlk teneffüsün 40 dakika olacağı kampanyaya bir destek de Amasya'dan geldi Geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile öğrencilerin okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir destek de Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan geldi.

İlk teneffüsün 40 dakika olacağı kampanyaya bir destek de Amasya'dan geldi AMASYA - Geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile öğrencilerin okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir destek de Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan geldi. Sarı; 81 ilde 81 okula 'Amasya elması' göndereceklerini ve öğrencilerin mutluluklarına ortak olacaklarını söyledi. Okula döndükleri ilk uzun teneffüste çocukların yanlarında olacaklarını belirten Başkan Sarı, "Bu uzun teneffüste biz de 'Amasya elması' ile çocuklarımızın yanında olacağız. Bu kampanya kapsamında 81 ilde 81 okulumuza ve bakanlığımıza Amasya elmaları bizden" şeklinde açıklama yaptı. Kaynak: İHA