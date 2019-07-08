İlk tebrik eden Erdoğan oldu: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?
Yunanistan'da pazar günü yapılan erken seçimlerde Başbakan seçilen Kiryakos Miçotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Peki, Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis son zamanlarda gerilen Türkiye ilişkilerine nasıl bakıyor?
Yunanistan'da pazar günü yapılan erken seçimlerde başbakan seçilen Kiryakos Miçotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Miçotakis ile telefonda görüşen Erdoğan, sonuçların Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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11:52 İlk tebrik eden Erdoğan oldu: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?