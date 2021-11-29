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İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı

Suudi Arabistan'ın ilk kadın yarış pilotu Reema Juffali, ülkesinin bu hafta Cidde'deki Formula 1 Grand Prix'si için büyükelçi olarak atandı.

Suudi Arabistan'ın ilk kadın yarış pilotu Reema Juffali, ülkesinin bu hafta Cidde'deki Formula 1 Grand Prix'si için büyükelçi olarak atandı.

29 yaşındaki pilot, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyükelçisi olarak seçilmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, 2018'de kadınların araba kullanma yasağını kaldırmıştı.

Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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