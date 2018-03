İlk Sürüş Opel Grandland X

WWW.CARMEDYA.COM – Opel, PSA grup ile birleşmesinin ardından ilk meyveleri olan Crossland X ve Grandland X piyasaya çıkmıştı. Bizde X ailesinin otomobillerinden Grandland X"i kullanmak için Sapanca"ya gittik. Model ile lansman sürecinde neler yaşandı?

Dinamik tasarım



Yeni Grandland X modern, dinamik hatlar, havalı SUV görünümü ve yükseltilmiş oturma pozisyonu ile Alman otomobil üreticisi Opel"i ülkemizde payı her geçen gün büyüyen kompakt SUV segmentinde temsil ediyor. Mokka X ve Crossland X modellerinin yanında Opel SUV ailesinin üçüncü üyesi olan Grandland X büyüyen segmente iddialı. Opel"in diğer SUV modellerinden 20 cm daha uzun olan Grandland X, ülkemizde geçen yıl Kasım ayında satışa sunuldu.

Markanın "Heykelsi Tasarım Alman Mühendisliği ile Buluştu" şeklinde özetlediği tasarım felsefesini yansıtan Grandland X"in alt kısmındaki SUV tipi kaplamaları off-road yeteneğine de vurgu yapıyor. Aracın yan tarafındaki diğer Opel"lerde de görmeye alışık olduğumuz keskin bıçak hatları Grandland X"in bir Opel olduğunu net şekilde vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan siyah tavan ise müşterilere aracını kişiselleştirme imkanı veriyor. Arka tarafta ise, geniş duruş, gümüş rengi korumalar ve ince LED stop lambaları ile yeni modelin sportif ve kaslı görünümüne katkı sağlıyor.

Kaliteli iç mekan



Kalite iç mekanda da kendini gösteriyor. Sade ve yolculuk yapanları ferah hissetirecek şekilde tasarlanmış kokpitin gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı orta konsolu yatay olarak ve sürücüye doğru konumlanmış. Orta konsol üç ana yatay bölüme ayrılmış. Bu bölgeler bilgi-eğlence sistemine, klima kontrollerine ve şasi özelliklerine kolay erişim sağlıyor. İç mekanda kullanılan yüksek malzeme kalitesi sayesinde Grandland X ile yolculuk edenler kendilerini iyi hissediyorlar. Opsiyonel olarak sunulan panoramik sunroof ise iç mekanı daha da ferah hissetiriyor. Ön ve arka koltuk ve direksiyon simidi ısıtmanın yanı sıra, bir Opel"den beklenecek şekilde AGR sertifikalı ortopedik koltuklar Grandland X"te de bulunuyor.

Opel Grandland X 514 litre bagaj hacmi sunuyor



2.675 mm"lik aks aralığı sayesinde Opel"in yeni Kompakt SUV"si iç mekanda yolcularına geniş bir iç mekan sunuyor. 514 litre (koltuklar yatırıldığında 1.652 litre) bagaj hacmi ise cömert bir taşıma kapasitesi sağlıyor. Otomatik açılıp kapatılabilen bagaj kapağı ise Grandland X kullanıcılarına bagaj yüklemede önemli bir kolaylık sağlıyor. Sadece bir ayak hareketi ile kapağı-açıp kapamak mümkün.

Opel Grandland X hangi motorlar ile gelecek?



Enjoy

• 1.2 130 HP Manuel Şanzıman S&S MT-6 (Benzin) 140 bin 900 TL

• 1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Benzin) 160 bin 900 TL

• 1.6 120 HP Manuel Şanzıman S&S MT-6 (Dizel) 167 bin 900 TL

• 1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Dizel) 178 bin 900 TL

Excellence

• Excellence 1.2 130 HP Manuel Şanzıman S&S MT-6 (Benzin) 171 bin 900 TL

• Excellence 1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Benzin) 182 bin 900 TL

• 1.6 120 HP Manuel Şanzıman S&S MT-6 (Dizel) 189 bin 900 TL

• 1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Dizel) 200 bin 900 TL

Ultimate

• 1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Benzin) 204 bin 900 TL

• 1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Dizel) 222 bin 900 TL

Opel Grandland X alınır mı?



Lansman sürecinde aracı bir çok farklı zeminde deneme fırsatı yakaladık. Model özellikle Intelligrip sistemi sayesinde çamurlu ve balçık zeminlerde başarılı performans göstermeyi başardı. Tasarım konusunda fazla iddialı olmayan model, kalitesiyle sizi tatmin edebilecek. Oepl Grandland X 140 bin 900 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Rakipleriyle karşılaştırıldığında tercih listesinde rahat bir şekilde üst sıralara oynayabilir.

