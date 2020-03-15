İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu - Haber
Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu

Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği Sıfır Atık Belgesini Eskişehir'de alan ilk belediye oldu.

15.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:37
İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu

Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği Sıfır Atık Belgesini Eskişehir'de alan ilk belediye oldu.


Sıfır Atık Belgesi, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağın da ayrı ve etkin toplama sisteminin kurulması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor. Tepebaşı Belediyesi de bu kapsamda hayata geçirdiği Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların oluşumun azaltılması adına yaptığı çalışmalar neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanarak Eskişehir'de bu belgeyi alan ilk belediye oldu.


Tepebaşı Belediyesi yıllardır atıklar konusunda yürüttüğü çalışmalar ve tecrübeleri dolayısıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında, hizmet binasındaki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladı. Personele yönelik Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılırken, hizmet binası ve ek binalara atıkların ayrıştırıldığı kumbaralar yerleştirdi ve sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlamaya başlandı.


Geri dönüşüm çalışmaları ilçe genelinde uygulanıyor


Tepebaşı Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması kapsamında ilçede 2010 yılından bu yana ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elektrikli ve elektronik atık eşyalar, atık piller ve tekstil atıklarının hanelerden, okullardan, kurumlardan toplanması için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yürüterek toplama noktaları oluşturdu.


Atıkları kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına kurulan atık toplama sisteminin yanı sıra ilçemizde Sıfır Atık kapsamında da yeni uygulamalar gerçekleştiriliyor.


Doğa korunurken ekonomi kazanıyor


Gazipaşa Mahallesi'nde kurulan 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen atıklar konusunda örnek bir çalışmaya imza atıldı. Tesiste 13 kalem atık ambalaj atığı tekstil atıkları, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler, mobilya atıkları, atık floresan lambalar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar toplanarak, gruplarına göre belediyenin sözleşme yaptığı lisanslı firmaya teslim edilecek. Böylece hem doğa korunmuş olacak hem de ekonomi kazanacak.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliğinin tüm dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hal alan ve bu sebebiyle geleceği tehdit eden bir mesele olduğunu ifade ederek, "Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma geri dönüşümdür. Biz de bu noktada Tepebaşı Belediyesi olarak temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Tepebaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Hande Soral Hülya Avşar Fahrettin Koca
Spor Falcao Bülent Uygun Ali Palabıyık Radamel Falcao Henry Onyekuru
Daha Fazla Ankara Avrupa İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 16:28:18. #1.15#