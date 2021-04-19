İlk sergisini 10 yaşında açan genç sanatçı, Kovid-19'un etkilerini tuvaline yansıttı
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İlk sergisini 10 yaşında açan genç sanatçı, Kovid-19'un etkilerini tuvaline yansıttı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ta 10 yaşındayken ilk resim sergisini açan 26 yaşındaki Caner Kemahlıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının modern dünyaya etkilerini tuvaline yansıttı.

Sivas'ta 10 yaşındayken ilk resim sergisini açan 26 yaşındaki Caner Kemahlıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının modern dünyaya etkilerini tuvaline yansıttı.

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Caner Kemahlıoğlu'nun resim tutkusu 2005 yılında başladı.

Henüz 10 yaşındayken resim sanatına ilgi duymaya başlayan Kemahlıoğlu, ailesinin ve öğretmenlerinin yeteneğini keşfetmesinin ardından Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk sergisini açtı.

Genç sanatçı, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldığı eğitimin ardından özellikle yağlı boya resim tekniğinde kendini geliştirdi. Kemahlıoğlu'nun 16 yılda çizdiği 200'e yakın resmi, 2'si kişisel olmak üzere 68 sergide sanatseverlerle buluştu.

Kemahlıoğlu, AA muhabirine, eserlerinde daha çok yağlı boya resim tekniğini kullandığını, son dönemde dijital ortamda çizim düzenlemeleri üzerine de çalıştığını söyledi.

Son 3 yıldır tüm dünyayı etkileyen toplumsal olayları eserlerinin ana teması olarak seçtiğini belirten Kemahlıoğlu, "İlk olarak Çernobil felaketinden başladım. Daha sonra Japonya'daki Minamata Koyu'nda cıva atıklarının denize dökülmesi sonucu ortaya çıkan felakete resimlerimde yer verdim. Son olarak da günümüz toplumunu derinden etkileyen Kovid-19 salgınını çalışmalarımda yer vermeye başladım." dedi.

Kemahlıoğlu, Kovid-19'un modern dünyada oluşturduğu buhranı tuvaline yansıtarak bu sayede farkındalık oluşturmaya çalıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı yaparken Kovid-19'la birlikte geçmişimizdeki salgınlara da dikkati çekmek istedim. O salgınlardan bu yana insanlar ne tür sıkıntılar yaşamış, ölümler olmuş, bunların hepsini Kovid-19'la işlemeye çalıştım. Birçok ölüm oldu, şu an içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de bu yaşanıyor. Çok dikkat edilmez ve tedbir alınmazsa ciddi manada üzüleceğimiz sorunlarla karşılaşabiliriz. Biz sanatçılar bu tür toplumsal gelişmeleri sanat aracılığıyla, kendi özgün tekniğimizle halka anlatmaya çalışıyoruz."

En büyük hedefinin sanat danışmanı Sevil Dolmacı ile tanışmak olduğunu dile getiren Kemahlıoğlu, başarılarını hayranlıkla takip ettiği Dolmacı'nın ekibinde yer alarak sanatsal üretimlerine devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

İlk sergisini 10 yaşında açan genç sanatçı, Kovid-19'un etkilerini tuvaline yansıttı
İlk sergisini 10 yaşında açan genç sanatçı, Kovid-19'un etkilerini tuvaline yansıttı
İlk sergisini 10 yaşında açan genç sanatçı, Kovid-19'un etkilerini tuvaline yansıttı
İlk sergisini 10 yaşında açan genç sanatçı, Kovid-19'un etkilerini tuvaline yansıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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