"İlk" sanal tanıtım fuarı Temmuz'da… Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, eğitim alanı da dâhil olmak üzere hayata dair her alanı derinden etkiledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülkemizdeki yükseköğretim sistemini bu salgınının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla pek çok yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulamalardan biri olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"ye Ege Üniversitesi de katılacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan sanal fuar, 20-22 Temmuz 2020 tarihlerinde küresel ölçekte düzenlenecek.

Kovid-19 salgınının etkilerini en asgari düzeye indirmek için YÖK ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "YÖK'ün yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejileri kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı son 6 yılda 40 binden 170 bine çıktı. Tüm üniversitelerin gösterdiği yüksek performans, ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirdi. Son yıllarda yakalanan bu büyük ivmeyi korumak ve salgının etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' etkinliği düzenlenecek. Biz de Ege Üniversitesi olarak etkinlikteki yerimizi alıp, ulusal ve uluslararasıüniversite adayı öğrencilere ve akademisyenlere kendimizi tanıtma fırsatı bulacağız" dedi.

Fuar dolayısı ile 142 ülkenin dikkatinin Türk yükseköğretiminde olacağını belirten Rektör Budak, "Düzenlenecek fuar ile yükseköğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitemizle buluşturarakonları uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretim alanında sahip olduğumuz potansiyel ve kendilerine sunduğumuz imkânlar hakkında bilgilendireceğiz. Canlı etkinliklerle, çeşitli videolarla, broşür, resim galerisi gibi materyallerle sanal dünyada bir fuar ortamı oluşturacağız. Böylesine önemli bir fırsatı üniversitelerimize sundukları için başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç olmak üzere tüm Yükseköğretim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler