İlk sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2021 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?
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İlk sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2021 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?

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İlk sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2021 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura ne zaman, hangi gece kalkılacak merak edildi. İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk oruca ne zaman niyet edeceğiz? İlk sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahura 12 Nisan mı 13 Nisan mı kalkılacak? İlk sahura hangi gece kalkılacak? Detaylar haberimizde.

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Ramazan ayında ilk oruç için sahura hangi gün kalkılacak? Sahur günleri ne zaman? İlk sahur hangi gün, hangi gece? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2021 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlamaktadır. Yani 13 Nisan Salı günü Ramazan'ın 1. günüdür. Bu gün oruç tutacağız. İlk iftarı ise 13 Nisan Salı günü akşam namazı ile birlikte yapacağız. İlk sahura ise Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece kalkılacaktır.

İlk sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2021 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?

İLK SAHURA NE ZAMAN, HANGİ GECE KALKILACAK?

Ramazan ayının 1. günü 13 Nisan Salı günüdür. Haliyle ilk sahur yemeği 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece yenilecek. İlk sahura 13 Nisan Salı gece 00:00 'ı geçtikten sonra kalkılacaktır.

Yani ilk sahura önümüzdeki gece değil yarınki gece kalkılacaktır. Aynı şekilde ilk teravih namazı da yarın yatsı namazından sonra kılınacaktır.

Sahura kalkılacak ilk 10 geceyi yazalım:

  • Sahura kalkılacak 1. gece ne zaman : 12 Nisan Pazartesiyi 13 Nisan Salıya bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 2. gece ne zaman : 13 Nisan Salıyı 14 Nisan Çarşambaya bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 3. gece ne zaman : 14 Nisan Çarşambayı 15 Nisan Perşembeye bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 4. gece ne zaman : 15 Nisan Perşembeyi 16 Nisan Cumaya bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 5. gece ne zaman : 16 Nisan Cumayı 17 Nisan Cumartesiye bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 6. gece ne zaman : 17 Nisan Cumartesiyi 18 Nisan Pazara bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 7. gece ne zaman : 18 Nisan Pazarı 19 Nisan Pazartesiye bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 8. gece ne zaman : 19 Nisan Pazartesiyi 20 Nisan Salıya bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 9. gece ne zaman : 20 Nisan Salıyı 21 Nisan Çarşambaya bağlayan gece
  • Sahura kalkılacak 10. gece ne zaman : 21 Nisan Çarşambayı 22 Nisan Perşembeye bağlayan gece

Oruçlu olunacak ilk 10 günü yazalım:

  • 1. oruç günü : 13 Nisan Salı
  • 2. oruç günü : 14 Nisan Çarşamba
  • 3. oruç günü : 15 Nisan Perşembe
  • 4. oruç günü : 16 Nisan Cuma
  • 5. oruç günü : 17 Nisan Cumartesi
  • 6. oruç günü : 18 Nisan Pazar
  • 7. oruç günü : 19 Nisan Pazartesi
  • 8. oruç günü : 20 Nisan Salı
  • 9. oruç günü : 21 Nisan Çarşamba
  • 10. oruç günü : 22 Nisan Perşembe
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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