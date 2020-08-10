İlk Rus kafilesi Bodrum'a geldi TÜRKİYE ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla, 316 kişilik ilk Rus turist kafilesi Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

TÜRKİYE ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla, 316 kişilik ilk Rus turist kafilesi Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yeniden başladı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'ndan kalkan RL7529 sefer sayılı uçak, bugün saat 07.25'te Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı. Yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına gelen 316 Rus turist, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralarda ateşleri ölçülüp, solüsyonlarla dezenfekte olan turistler, pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından servis araçlarıyla konaklayacakları otellere taşındı.Rus turist kafilesini getiren uçak firmasının bundan böyle her gün Moskova-Türkiye arasında sefer yapacağı öğrenildi. Havalimanına hizmet veren TGS Yer Hizmetleri Firması Bodrum Müdürü Cihan Erdinç, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden sonra ülke turizmimiz için son derece önemli olan Rusya'dan günlük uçuşların başlamasının heyecan verici olduğunu ve sezonun son kısmı için tüm sektöre umut verdiğini söyledi. Erdinç, dış hat seferlerinin yolcu uçakları ve özel jetler açısından sürekli artarak devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: DHA