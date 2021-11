İlk Riot Forge oyunları çıkış yaptı

Riot Games'in yayıncılıklarını üstlendiği ve merakla beklenen ilk Riot Forge oyunları nihayet oyuncularla buluştu.

Riot Games'in onuncu yıl etkinlikleri kapsamında Riot Forge projesi de oyuncularla ilk kez paylaşılmıştı. Riot Games'in League of Legends evrenini farklı oyunlar ve projelerle daha da genişletme fikrinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan Riot Forge ile bağımsız geliştiriciler temelleri League of Legends evrenine dayanan oyunlar üretecekler, Riot Games ise bunların yayıncılığını üstlenecekti. Proje kapsamında duyurulmuş olan ilk oyunlardan ikisi ise çıkışını gerçekleştirdi.

Riot Forge oyunlarının ilki olan Hextech Mayhem: A League of Legends Story bizleri temposu oldukça yüksek bir maceraya davet ediyor. League of Legends evreninin ele avuca sığmaz karakteri Ziggs ile bol patlamalı bir maceraya çıktığımız oyun bir ritim ve koşu oyunu olarak tanımlanabilir. Ritme uyum sağlayarak ve bombalarımızı kullanarak hem düşmanlarımızı alt ettiğimiz hem de engellerin üstesinden geldiğimiz oyunda tempo ne olursa olsun bir an düşmüyor. Oyun PC ve Nintendo Switch için çıkış yapmış vaziyette.

Ruined King: A league of Legends Story ise oyuncuları League of Legends evreninin iki gizemli köşesine, Bilgewater ve Gölge Adalar'a götürüyor. Sıra tabanlı bir oynanışa sahip olan yapımda Braum, Miss Fortune, Ahri, Pyke, Yasuo ve Illaoi gibi sevilen karakterlerle dolu bir ekibe yön veriyoruz. Yapım Xbox One, PS4, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapmış vaziyette. PS5 ve Xbox Series X/S için ise yakında çıkış yapacak.

Diğer Riot Forge oyunları da yolda. CONV/RGENCE: A League of Legends ve Song of Nunu: A League of Legends Story de 2022 yılı içerisinde oyuncuların karşısına çıkmak için gün sayıyor.

