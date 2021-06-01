İlk Polis Müzesi Açılıyor
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İlk Polis Müzesi Açılıyor

İlk Polis Müzesi Açılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Polis Teşkilatı'nın 176 yıllık serüveni hummalı bir çalışmanın ardından müzeye çevrildi.

Polis Teşkilatı'nın 176 yıllık serüveni hummalı bir çalışmanın ardından müzeye çevrildi. Polis Müzesi, 9 Nisan'da düzenlenecek tören ile açılacak. Dünden bugüne Polis Teşkilatı'nın geçtiği aşamaları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Polis Müzesi'nde sergilenecek. Müze, resmi açılışından önce kapılarını ilk kez TRT Haber'e açtı. İlk polis üniformasından son teknoloji ekipmanlara kadar her şey eksiksiz hazırlandı. Tarihi olayların canlandırması da bu özel müzede yer aldı. EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı, müzeyle ilgili şu bilgileri verdi: Teçhizatlar, araç gereçler, suç soruşturma gereçleri ve teşkilatın 176 yılda nereden nereye geldiğini gösteren bilgi ve belgeyi gerek canlandırmalarla gerek sergi alanlarıyla görecek vatandaşlarımız.

Emniyet Şehitleri Unutulmadı Canlandırmalardan biri Atatürk'ün Amasya Kongresi'nden sonra Sivas'a giderken kaybettiği çantasının bir polis tarafından bulunması. Canlandırma alanında, Atatürk'ün o polis memuruna gönderdiği hediyeler bulunuyor. Müzede, 2016 yılında Nusaybin'de canlı bombanın üzerine atlayarak 42 polis memurunun hayatta kalmasını sağlayan Zehir isimli köpek de unutulmadı. Polis Müzesi'ndeki en özel kısımlardan biri emniyet şehitleri anısına hazırlanan alan, burada şehitlerin kişisel eşyaları da sergileniyor. İlk motosikletli polisten, bisikletli polislere kadar ulaşım araçları da müzede yer alıyor. Polis Müzesi, 9 Nisan'da düzenlenecek tören ile açılacak.

Kaynak: Habermetre

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