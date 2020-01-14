İlk paranın basıldığı Salihli'de 'Para zirvesi' düzenlenecek

14.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:02

Tarihte ilk paranın basıldığı şehir olan Sardes'in sınırları içinde bulunduğu Manisa'nın Salihli ilçesinde 'Para zirvesi' düzenlenecek. Düzenlenecek zirveyle kentin tanıtımına da büyük katkı sağlanmış olacak.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, MCBÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, MCBÜ Salihli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın ve ilçelerinin tanıtımlarına yönelik projelere her zaman katkı vereceklerini belirterek Başkan Zeki Kayda ile beraberindekilere teşekkür ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmanın hayırlı olmasını diledi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, MCBÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, MCBÜ Salihli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'nu makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu.



Başkan Kayda bilgi verdi



Salihli'de düzenlenmesi planlanan 1. Para Zirvesi' hakkında bilgi veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Lidya Krallığı'na başkentlik etmiş, Sart ile ilgili bir projemiz var. O projeyi sizlerle paylaşmaya geldik. Sart'ı aynı zamanda sizin başkanlığını yürüttüğümüz jeoparkın içerisine aldık. Salihli'nin ev sahipliğinde sizlerin de katılımıyla para zirvesini düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konuda sizlere, sayın valimize ve hükümetimizin bakanlarına da bilgi aktararak projeyi hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Başkan Kayda ayrıca, Salihli'de hayata geçirilen dev yatırımlarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önemli bir katkısı olduğunu belirterek, teşekkür etti.



Manisa'nın tanıtımına dikkat çekti



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Hem Salihli belediyemiz, hem üniversitemiz, hem büyükşehir belediyemizin el birliğiyle güzel çalışmaları inşallah yaparız. Bu da Manisa'nın tanıtımına katkı sağlıyorsa ne mutlu bize" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA