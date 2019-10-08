İlk oturumda 14 ana madde görüşüldü

08.10.2019 16:03

Düzce Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Ekim ayı ilk oturumunu yaptı. Toplantıda 14 ana maddeden oluşan gündem görüşüldü.



Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu için Merkez Hizmet Binası Meclis Salonunda bir araya geldi. 14 ana maddeden oluşan gündeminde ilk olarak 2020-2024 Stratejik Planı değerlendirildi. Toplantıda 12 adet İmar Planı değişikliği, meclis kararlarına itirazlar, ticaret talepleri, tahsis ve trampa konuları da görüşüldü. Beçi otobüs hatlarında yapılacak ücret düzenlemesi konusu ise toplantıya katılan meclis üyelerinin fikir alış verişinin ardından ilgili komisyona sevk edildi. Öte yandan Şehir içi hat ve Kalıcı Konutlar bölgesi hatlarının işletilmesine ilişkin ihale süresi meclis üyelerinin oyuna sunulurken kurum içinde yapılan düzenlemeler ve norm kadro uygulamaları hakkında da bilgi verildi.



Ayrıca toplantıda Düzce Belediyesi kredilerinin yapılandırılması konusunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi konusunda oylama yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA