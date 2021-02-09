İlk oruç ne zaman? Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman 2021?

2021 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak edenler Ramazan ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı tarihleri konularını araştırıyor. Peki, 2021 Ramazan ne zaman? İşte, 2021 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri!

Ramazan ayına hazırlık yapmak ve 11 ayı sultanını en güzel şekilde karşılamak isteyenler Ramazan ayı hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Ramazan ne zaman 2021? 2021 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri gibi konuların detayları merak ediliyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor?

2021 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan 2021 başlangıç: 13 Nisan, Salı

Bitiş: 12 Mayıs, Çarşamba

Ramazan ayı müslümanların gündelik hayatlarındaki düzenin değiştiği, zamanın farklı şekilde tanzim edildiği bir aydır. Çalışma ile ilgili herhangi bir sınırlama olmayan oruç vakti akşam ezanıyla birlikte sona erer ve üzerinde ne olursa olsun coşkuyla beklenen iftar sofraları kurulur. Eş-dost, fakir-fukara, konu-komşu ve mahalleli ile senenin diğer aylarındakiyle karşılaştırılamayacak nisbette kalabalık iftar sofralarında bir araya gelinir. Gecenin bir kısmı ise ibadet ve sonraki güne hazırlık olan sahur yemeği ile geçirilir.

Ramazan ayı, her müslüman için bir tezkiye ve terbiye imkânı sunduğu gibi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesinde doruğa ulaşan hassasiyet sayesinde cemiyet içerisindeki bağların sıkılaştırıldığı bir devredir. Ramazan ayında, gücü yeten müslümanlar fitrelerini muhtaçlara ulaştırır ve nâfile sadaka vermekte âdeta birbirleriyle yarışırlar; zaruri olmamakla birlikte farz olan zekâtların da genellikle bu ayda dağıtılmasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güler.

2021 İMSAKİYE (İSTANBUL)