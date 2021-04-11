İlk oruç ne zaman hangi gün tutulacak? 2021 ilk sahur ve iftar ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk oruca hangi gün kalkılacak merak ediliyor. Mübarek Şaban ayının bitmesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak. Peki, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İlk sahur ne zaman? İlk iftar hangi gün olacak?