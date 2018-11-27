İlk Öpüşme Videomu Yeniden İzledim! Utancın Dibi!

Selam! İlk öpüşmemi anlattığım videoyu yeniden izledim ve bu pek kolay olmadı haha Her zamanki gibi gaza gelerek anlatmışım, abartmışım da biraz ahah. Olsun ben yine de izlerken eğlendim, umarım siz de seversiniz!

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