İlk olarak Tokat'ta kurulan 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' başkanlığına Vali Balcı seçildi
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İlk olarak Tokat'ta kurulan 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' başkanlığına Vali Balcı seçildi

03.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:27
İlk olarak Tokat'ta kurulan 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' başkanlığına Vali Balcı seçildi

TÜRKİYE'de sokak hayvanlarının en iyi şekilde korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'de sokak hayvanlarının en iyi şekilde korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk toplantısını gerçekleştirdi. Birlik Başkanlığına seçilen Tokat Valisi Ozan Balcı, "Kurulan birlik sayesinde kanadı kırık bir güvercin, kuş, ayağı kırık bir kedi, köpek kalmayacak; insan vicdanını rahatsız eden hiçbir durum gelişmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk meclis toplantısını yaptı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda divan teşekkül edilmesinin ardından Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlamak amacıyla kurulan birliğin başkanlığına Tokat Valisi Ozan Balcı seçildi.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği projesinin Türkiye'de ilk ve örnek olduğuna işaret eden Vali Balcı, "Bu birliğin kurulması çok önemli. Çünkü memleketi, milleti sevmek sadece insanı sevmekle olmaz; kurduyla, kuşuyla, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, hayvanlarıyla sevmek gerekir.  Bundan sonra Tokat'ta sahipsiz hayvanlar konusunda bir problem olmayacak. Kanadı kırık bir leylek, güvercin kalmayacak. Bu medeniyetin gereği zaten, artık yaşadığımız yüz yılda hayvanlara sahip çıkmamız lazım. Bunlar bizim arkadaşlarımız bir anlamda, habitatın önemli bir parçası. Kurulan birlik sayesinde kanadı kırık bir güvercin, kuş, ayağı kırık bir kedi, köpek kalmayacak; insan vicdanını rahatsız eden hiçbir durum gelişmeyecek" dedi.'200 DÖNÜM ALANA BARINAK KURULACAK'

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ve barınağının yaklaşık 200 dönümlük bir alana kurulacağını söyleyen Vali Balcı "Organize Sanayi Bölgesinde yer bulduk. Hayvan barınağının projesini çizdiriyoruz, Türkiye'ye örnek bir proje olacak. Hayvanların ameliyatı, bakımı her şeyi orada yapılacak. Proje Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de alanında imzaladığı ilk projedir. Birliğimiz Tokatımıza, memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

 


İlk olarak Tokat'ta kurulan 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' başkanlığına Vali Balcı seçildi
İlk olarak Tokat'ta kurulan 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' başkanlığına Vali Balcı seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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