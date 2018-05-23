İlk Nvıdıa G-Sync Hdr Monitör Satışa Çıktı, Ama Fiyatı Çılgınca!

Acer'ın Predator X27 Modelinin harika özellikleri var, ama bu fiyat çılgınca.



İlk NVIDIA G-Sync HDR Monitör Satışa Çıktı. Acer Predator X27 …

NVIDIA G-Sync HDR oyun monitörleri, üst düzey parlaklığı, geniş renk gamı ??ve yüksek 144 Hz yenileme hızına sahip irisli 1000 nit gibi gerekli özelliklere sahip mükemmel özellikler vaat ediyor.

Ne yazık ki bugüne kadar ASUS ve Acer gibi G-Sync HDR monitörleri çıkarmayı birçok kez ertelendi. Bu yüzden bu zamana kadar ne bir fiyatı öğrendik nede ekranların neler yapabildiğini görebildik.

Şimdi Acer Predator X27 Newegg üzerinden ön siparişle satışa sunuldu. Ancak fiyat çılgınca geliyor. 1.999 Dolar!

Acer Predator X27 Özellikleri Neler?



Ayrıca yakında gelen ASUS ROG Swift PG27UQ gibi Predator X27, 384 LED arka aydınlatma bölgesi sunan Quantum Dot teknolojisine sahip bir AU Optronics IPS paneli kullanıyor. Bu şekilde, 4K (3,840 x 2,160) çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nitde zirve yapan 600 nitelik tipik parlaklık, ki bu bir PC ekranı için çok fazla. Maksimum renk doğruluğu için geniş DCI-P3 renk gamı ??desteği ve çok hızlı 4 milisaniye yanıt süresi ile tam 10 bit desteği sunuluyor.

Bunlar piyasadaki en iyi özelliklere sahip olduğunu gösterse de, bu durumda bile bu fiyatı haklı çıkarmak oldukça zor görünüyor.

Grafik profesyonelleri hedefleyen Dell'in UltraSharp 27 4K monitörü, bu özelliklerin çoğuna sahip ve fiyatı 1480 dolar, yani Predator X27'den 500 dolar daha ucuza alınabilir.

Bu kadar yüksek fiyatta olmasının nedeni fiyatı 100 dolardan daha fazla tutan özel bir NVIDIA modülünün eklenmiş olması olabilir. Yine de 2000 Dolarlık bir oyun monitörü pazar için çok fazla.

Acer's Predator X27'nin 1 Haziran'da 1,999 dolara teslim edilmeye başlanması bekleniyor.

Hot Hardware

Newegg

https://www.teknotalk.com/acer-predator-x27-ilk-nvidia-g-sync-hdr-monitor-63827/