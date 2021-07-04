Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu Diyarbakır'da ilk yasaksız pazar günü vatandaşlar dışarıya akın etti Diyarbakır'da normalleşmenin ilk haftası vatandaşlar tarihi mekanlarda gölgelik yer aradı, kimi uzanıp yattı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.