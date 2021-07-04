Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
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Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Yaşam

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu Diyarbakır'da ilk yasaksız pazar günü vatandaşlar dışarıya akın etti Diyarbakır'da normalleşmenin ilk haftası vatandaşlar tarihi mekanlarda gölgelik yer aradı, kimi uzanıp yattı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

Diyarbakır'da ilk yasaksız pazar günü vatandaşlar dışarıya akın etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da normalleşmenin ilk haftası vatandaşlar tarihi mekanlarda gölgelik yer aradı, kimi uzanıp yattı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.

Diyarbakır'da aylar sonra kaldırılan pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Tarihi Sur ilçesi Hz. Süleyman Camii önündeki bahçeyi dolduran vatandaşların çoğunun hatıra fotoğrafı çekerken, kimi ağaç gölgesinde uykuya kaldı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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