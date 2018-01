PC için bir Nintendo Switch Emulator Üzerinde Çalışıyor



İlk Nintendo Switch PC Emulatoru YUZU Geliyor.

PC'de Nintendo 3DS oyunlarını oynamanıza izin veren Citra emülatörünün arkasındaki insanlar şu anda heyecan verici yeni bir projede çalışıyor: Nintendo Switch için bir emülatör olan Yuzu.

Geliştiriciler projeyi Twitter'da bu hafta başlarında açıkladılar ancak tam olarak ne zaman hazır olacağını henüz belirtmediler.

Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn't need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team!

— yuzu (@yuzuemu) 14 Ocak 2018

Yine de, Nintendo taraftarlarına bu konuyla ilgili dört gözle beklemek için bir şeyler veriyor. The Legend of Zelda: Vahşi Nefes – Geçen Mart Ayından bu yana Switch ve Wii U sürümlerini başlattığı günden beri beş milyon kopya sattı. PC tarafında ise Wii U Emulator vasıtasıyla oynanabilir.

Nintendo ekosistemine özel olacak yeni emulator var olan bir çok başlık arasında hazır olduğunda kesinlikle çok taraftarı olacak.

Elbette Nintendo son 30 yılda müthiş bir donanım üretici ve oyun geliştiricisi oldu. İstikrarlı büyümesi sayesinde pek çok ülkede kullanıcısı ve seveni var. Yuzu Nintendo Switch Emulator başarılı olunca tüm dünyada bir çok kullanıcıya daha ulaşmış olacak.

