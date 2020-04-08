İlk Mini LED Panelli Creater 17 Satışta Tayvan asıllı elektronik şirketi olan MSI, dizüstü bilgisayar sektöründe ilk mini LED panele sahip dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı.

Tayvan asıllı elektronik şirketi olan MSI, dizüstü bilgisayar sektöründe ilk mini LED panele sahip dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı. Son dönemde, oyun severlere yönelik geliştirdiği cihazlarla adından sıkça söz ettiren MSI, çıkarmış olduğu en son dizüstü modeline Creator 17 adını verdi. Son dönemde ekran teknolojilerinde sıkça duyduğumuz, cihazın çok daha ayrıntılı bir HDR performansına sahip olmasını sağlayan mini LED paneller, dizüstü bilgisayarlarında da kullanılmaya başlandı. İlk mini LED ekrana sahip dizüstü bilgisayar olma özelliği taşıtan Creator 17, CES 2020 fuarında teknoloji severlere tanıtılmış ancak cihaz ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmamıştı.

Yeni Ağ Teknolojilerini Destekliyor

Corona virüs salgınının pek çok şirketi yavaşlatmasına rağmen, MSI firması, Creator 17'yi kısa sürede piyasaya sürdü. 17.3 inç'lik mini LED panele sahip Creator 17, standart LED ekrana sahip bir dizüstü bilgisayara kıyasla çok daha verimli çalışıyor. Creator 17 aynı zamanda DisplayHDR 1000 sertifikasına ve 4K desteğine sahip şekilde piyasaya sunuluyor. MSI, Creator 17 disüstü bilgisayarında, Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q ekran kartını kullanmayı tercih etmiş. Bununla birlikte, dizüstü bilgisayar 64 GB DDR4 RAM'e ve üç adet M.2 slotuna sahip. 3 adet M.2 slotunun bir tanesinde 1 TB kapasiteye sahip NVMe SSD bulunuyor. Batarya süresinin 6 saat olduğu belirtilen yeni MSI Creater 17, Wi-Fi 6 ve Blutooth 5 gibi en yeni ağ teknolojilerini de destekliyor.