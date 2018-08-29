İlk Milli Anakartı Üreten Genç Girişimci, Destek Bekliyor

BURSA'da, Türkiye'nin ilk yerli anakartını üretip, proje için 1 milyon lira harcama yapan girişimci Ferit Borku (18), seri üretime geçmek için devlet desteği istediğini söyledi.

Bilgisayarın tüm iç ve dış donanım birimlerinin üzerindeki bağlantı portlarına bağlandığı, elektronik devre elemanlarının bulunduğu, bilgisayarda en temel parça olan anakartta ilk yerli üretime, Bursa'da Ferit Borku imza attı. Projeye henüz 16 yaşında başlayan Borku, ortağıyla birlikte şirket kurarak Ulutek Teknopark'ta çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından ilk yerli ve milli anakartı ürettiklerini anlatan Mikro Aygıtlar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Borku, şirketinin kurulumundaki ana temasının Türkiye'de yerli ve milli anakart fabrikasının kurulması olduğunu ifade etti. 2016 yılında ortağı Selahattin Yurttaş ile birlikte şirketin kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirten Borku, "Daha sonra gerekli akademisyen ve mühendis ekibini bir araya toplayarak ülkenin ilk yerli ve milli anakartının tasarım çalışmalarına başladık. Projeyi resmi olarak yürütebilmek amacıyla da 2017 yılında Ulutek Teknopark sınırları içinde ofis kiraladık. Daha sonra bütün çalışmaları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın gözetiminde bu ofiste gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 436 bin liralık resmi bir Ar-Ge harcamamız oldu. Yüzde 100 şirketimizin öz kaynağıyla gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 1 milyon liraya yakın bir harcamamız söz konusu" dedi.

Yerli anakart üretiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli üretim çağrısından sonra geliştiğini söyleyen Ferit Borku, "Ayrıca ülkemizin milli şuurunun gelişmesi amacıyla bizim de artık teknolojinin kritik alanlarında yer almamız gerektiğinin farkına vardık. Ülkemizden bir tüketici elektroniği çıkartabilmek amacıyla bu işe başladık. Gelecekteki planlarımız yüzde 100 bir anakart fabrikası kurup bu işi seri üretime dökmek" diye konuştu.

Seri üretime geçmek için devlet desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Borku, "Şirket olarak bu üretimi tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirdik. Tasarım tamamen bize ait. Tamamen kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Bizim niyetimiz, bu ürünü seri üretime dökebilmek. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Bu işi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa Ulutek Tekno Park'ta gerçekleştirdik. Teknoloji Bölgeleri Kanunu'na uygun teşkil edilmiş olan Teknolojik Ürün Komisyonu tarafından da teknolojik ürün belgesini almış olduk. Yani bu projeyi tescil etmiş olduk. Patent muadil evrakımız inovasyon projemizin resmi olduğundan Türkiye'de yapılmış olduğuna dair belgemiz elimizde" dedi.

- Bursa