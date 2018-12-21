İlk Mektuplarını Arkadaşlarına Gönderdiler

Sivas'ta okuma-yazmayı öğrenen minik öğrenciler, yazdıkları ilk mektuplarını posta yoluyla arkadaşlarına gönderdiler.

Namık Kemal İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, okuma-yazmayı öğrendikten sonra arkadaşlarına mektup yazdılar. Daha sonra sınıf öğretmeni Salih Saruhan ile birlikte PTT'ye giden öğrenciler, mektuplarına pul yapıştırarak arkadaşlarına gönderdiler. PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak, geçmişini bilmeyenin geleceğine yön veremeyeceğini belirterek, "Geçmiş kültürünü unutturmamak adına minik çocuklarımıza okulumuz böyle bir etkinlik düzenlemiş, biz de PTT olarak getirmiş oldukları mektupları kabul ediyoruz. Çocukların göndermiş olduğu adreslere en kısa sürede yetiştireceğiz. Burada asıl olan, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez ilkesinden hareketle PTT'mizin 178 yıldır süren bu geleneği sürdürmesi adına ve bu mektup gönderilerinin son zamanlarda azalması adına çocuklarımıza bu kültürü de unutturmamak adına böyle bir proje uygulamış" dedi.

Sınıf öğretmeni Salih Saruhan ise, "Eğitim-öğretimimiz başlayalı 3 ay oldu. Okuma-yazmaya öğrencilerimiz çabuk geçtikleri için bir postaneye gidelim, resmi kurum ziyareti yapalım, bir de tabii ki okuma yazmayı öğrendikleri için mektuplarını yazsınlar, birbirlerine göndersinler diye bir etkinlik düzenledik. Burada çocuklarımızla bu etkinlik doğrultusunda postahaneye birlikte geldik. Yazdıkları mektupları birbirlerine göndermek üzere birlikte bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Minik öğrenciler, ilk mektuplarını arkadaşlarına yazdıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. - SİVAS

Kaynak: İHA