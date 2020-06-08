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İlk mahsul arpa Bandırma Ticaret Borsasında işlem gördü

Bu yılki hasat sezonun ilk mahsulü arpa Bandırma Ticaret Borsasında (BTB) satıldı.

İlk mahsul arpa Bandırma Ticaret Borsasında işlem gördü
08.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:46

Bu yılki hasat sezonun ilk mahsulü arpa Bandırma Ticaret Borsasında (BTB) satıldı.

Doğruca Mahallesi'nden üretici Zafer Güler, hasat sezonunun ilk mahsulü arpayı BTB Elektronik Satış Salonuna getirdi. İlk mahsul arpanın 50 kilogramlık kısmı, kilosu 15 liradan sembolik satışla borsa üyesi Bülent Encin tarafından alındı.

Geriye kalan 3,5 ton arpayı tonu 1254 liradan alan Sezgin Zahirecilik yetkilisi ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 2020 yılı hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Sezgin, şunları söyledi:

"Bandırma Ticaret Borsası, ülkemizin sayılı borsalarından biri. Çok az borsada olan satış salonu sistemini biz burada yıllardır gerçekleştiriyoruz. Burada bir salon kültürü oluşmuş durumda. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle önceki yıllara göre farklı önlemler alarak satışımızı gerçekleştireceğiz. Üreticilerimiz bahçedeki büyük ekrandan da satışı izleyebilecekler. Borsamız bölgemiz tarımı için büyük bir önem arz etmekte. Burada işlerin aksamaması için tüm tedbirleri üyelerimiz ve üreticilerimizle birlikte alacağız."

Satış seansına AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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