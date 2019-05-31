İlk maç Bayern Münih'le!

Her yıl FC Bayern Münih kulübü tarafından düzenlenen ve Audi sponsorluğunda düzenlenen 4'lü kupa turnuvasına bu yıl Türkiye'den Fenerbahçe futbol takımı davet edildi.

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki Audi Kupası 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Turnuvaya ayrıca, FC Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham Hotspur futbol takımları da katılacak. Turnuvanın ilk günü saat 18.00 de Allianz Arena sahasında Real Madrid ile Tottenham Hotspur oynayacak. Aynı gece saat 20.30 da Bayern Münih ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu maçların galipleri 31 Temmuz Çarşamba günü final maçına çıkacaklar.

ANTREMAN TÜRKGÜCÜ SAHASINDA

Bu arada, Fenerbahçe turnuva için antreman çalışmalarını Münih Türkgücü Atasporun sahasında yapacak. Turnuvanın biletleri satışa sunulurken, Bayern Münih be Audi Cups internet sitesinden satın alınabilir.

İşte Fenerbahçe'nin fikstürü...

30 Temmuz

TSİ 18: 00 Tottenham-Real Madrid TSİ 20: 30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 Temmuz

TSİ 18: 00 3.'lük maçı TSİ 20: 30 Final maçı