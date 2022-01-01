İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor - Haberler
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İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor

İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Talasgücü Belediyespor bünyesinde yeni kurulan ve bir belediye tarafından ilk kez lisanslı bir e spor kulübü olan E Spor Akademi'de ilk adım atılıyor.

Talasgücü Belediye spor bünyesinde yeni kurulan ve bir belediye tarafından ilk kez lisanslı bir e spor kulübü olan E Spor Akademi'de ilk adım atılıyor. Geleceğin e spor oyuncularını bulmaya hazırlanan E Spor Akademi'ye başvurular başlıyor.

3 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan E Spor Akademi sporcu başvurularına 14 yaş üzeri olan herkes başvuru yapabilecek. Başvuruların şahsen yapılacağı akademide, oyuncu seçmeleri 10 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen turnuva ile gerçekleştirilecek. Başvurmak isteyen e spor meraklıları Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan E Spor Merkezi'ne gelebilir. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0551 978 83 89 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ

İlk lisanslı belediye E Spor Merkezi'nde başvurular başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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