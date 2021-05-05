İlk kuşkonmaz fideleri toprakla buluştu

Sarıcakaya Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Sarıcakaya Kuşkonmaz Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında ilk fidelerin dikimi gerçekleştirildi.

Sarıcakaya Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Sarıcakaya Kuşkonmaz Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında ilk fidelerin dikimi gerçekleştirildi.

Ekiminin yüzde 46'sı ve üretiminin yüzde 37'si Eskişehir'den sağlanan kuşkonmaz üretiminde Eskişehir, Türkiye' de birinci sırada yer alıyor. Mikroklima iklim özelliği ve Sakarya Nehri'nin uzun yıllardır beslediği zengin alüvyonlu topraklara sahip olan Sarıcakaya bölgesi Eskişehir'de kuşkonmaz üretiminin üssü olarak biliniyor. İlçede üretimi gerçekleştirilen kuşkonmaz bitkisinin üretim alanını artırmak, çiftçilerin katma değeri yüksek kuşkonmazdan daha fazla faydalanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Sarıcakaya Kuşkonmaz Üretimini Geliştirme Projesi" ile 14 bin kuşkonmaz fidesinin ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda kuşkonmaz üretimi yapan ve projede fide desteği sağlayan özel bir firma ile birlikte üreticilere ilk fide teslimi ve fidelerin dikimi Sarıcakaya Kaymakam Vekili Muhammed Taha Canpolat ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ın katılımı ile yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı