İLK KULE" PROJEMİZ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

BAŞKAN DEMİRTAŞ "İLK KULE" PROJEMİZ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÇEKİM MERKEZİ OLACAKSAMSUNLU SANATÇILAR DERNEĞİ BAŞKAN DEMİRTAŞ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

BAŞKAN DEMİRTAŞ "İLK KULE" PROJEMİZ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

SAMSUNLU SANATÇILAR DERNEĞİ BAŞKAN DEMİRTAŞ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Samsunda olmayan 200 mt yüksekliğinde "İLKKULE" adı altında kongre merkezi, toplantı salonu olan kulesinin ise şehri tamamının ayaklar altına alan kuşbakışı bir noktadan seyredilebileceği bir seyir kulesi olarak ilçemize kazandıracağız" dedi.

SASAD (Samsunlu Sanatçılar Derneği) Başkanı Ömer Umutlu ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgilere aktaran Başkan Ömer Umutlu, " Pandemi nedeniyle iş sahalarının kapalı olmasından dolayı büyük sıkıntı çektik. Pandemi süreci bizi çok etkiledi. Hem maddi olarak hem de üretememenin sıkıntısını yaşadık. Şehrimizde sanatçı sayısı da oldukça yüksek. Yer yer bu süreçte çeşitli yardımlarla bizlere destek oldunuz. Bundan sonraki süreçte daha güzel günler de daha büyük etkinliklerde daha büyük kitlelere ulaşabileceğimiz projelerle bir arada olmak isteriz" diye konuştu.

"Dün de bugün de Sanatın ve Sanatçının yanında olacağım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Sanat ve sanatçı bizim başımızın tacı. Bu anlayıştan hareketle sanatın her alanında varız. Sanatı ve sanatçıyı desteklemekte kararlıyız. Pandemi döneminde birçok kesim, esnafımız, sanatçılarımız zora düştü. Sanatçılarımıza neler yapılabilir, esnafımıza neler yapabiliriz diye düşündük. Kimseyi ötekileştirmeden siyasi görüşüne bakmadan hizmet etmeye çalıştık. Vatandaşlarımız sizlere sokaktan evlerinin balkonlarından bayraklarıyla destek oldu alkışladı. Sizlerin adına yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Hep beraber önerileriniz ne ise dün yanınızdaydım, bugün yanınızdayım yarın da yanınızda olacağım" diye konuştu.

"İLK KULE" Projesini anlattı"

Şehrimizin yeni buluşma noktası olacak "İLK KULE" Kongre ve Seyir Terası projesinin mimarisi ve prototipi hakkında bilgiler aktaran Başkan Demirtaş, " Uzgur-Kuşçullu arasında yeni imara açılan 10 dönümlük belediye hizmet alanına Samsunda olmayan 200 mt yüksekliğinde şehrin simgelerinden sayılacak bir yapıyı inşa edip ilçemize kazandıracağız. Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen bu tesis ile ilçemizin güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız. Projenin sosyal anlamda da şehre büyük bir katkı sunacağını da söylemeliyim. 200 mt yüksekliğinde cam zeminden oluşan terası ile eşsiz şehir manzarasının kuşbakışı ile seyir edileceği yapının içinde her türlü kültürel etkinlik ve faaliyet yapılacak. Ana kongre salonu, toplantı salonu ve idari ofisler, fuaye alanları, restoran ve kafeler olacak. Projemizin içerisinde zengin sosyal donatı alanları da yer alıyor. Çocuklarımız için tasarladığımız oyun alanları ve otopark'ını barındıran kısacası tüm donanımıyla şehrin ihtiyaçlarına karşılık verecek olan "İLK KULE" Kongre Merkezi, kültürel etkinliklerde çekim merkezi olacak" diye konuştu.

"Şiir Seçkisi kitabını hediye etti"

Ziyaretin sonunda SASAD Dernek Başkanı Ömer Umutlu, " Önsözünü kendisinin yazdığı 385 sayfadan oluşan Kazım Memiç' in " Türkçe' nin Şiirsel Güzelliği ", Dr. Naci Şen' in " Şairler Arasında " adlı yazılarıyla, İbrahim Coşar' ın " SASAD " adlı şiiri yer aldığı Şiir Seçkisi adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: Habermetre