İlk koronavirüs hastası Oğuz Peker hayatta mı? Oğuz Peker kimdir? Oğuz Peker koronavirüsü atlattı mı? Ülkemizde koronavirüse ilk yakalanan hastalardan 73 yaşındaki Oğuz Peker 'in sağlık durumu nasıl? Oğuz Peker koronavirüsü yendi mi? Oğuz Peker koronavirüs aşısı oldu mu?

Türkiye'de ilk koronavirüs hastası olarak bilinen Oğuz Peker, 4 ay boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Peki, Oğuz Peker'in sağlık durumu nasıl? Oğuz Peker tamamen koronavirüsü atlattı mı?

İLK KORONAVİRÜS OĞUZ PEKER

Mart ayında koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavisibaşlayan Oğuz Peker, 4 ay sonra taburcu oldu.Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diye sordu. Yaşadıklarının zor olduğunu dile getiren Peker, pandemi dolayısıyla yaşananalara şaşırdığını dile getirdi.

OĞUZ PEKER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Balarının corona virüsü teşhisi alacağını tahmin etmediklerini söyleyen kızı Özge Peker süreci şöyle anlattı:

"Babamı hastaneye getirirken bu kadar uzun ve sancılı bir sürecin bizi beklediğinden haberimiz yoktu. Babamla bir anda iletişimimiz tamamen kesilmişti, anlatılamayacak kadar zor günlerdi. Ülkemiz Covid-19 ile tek tük karşılaşmış, hiç örnek vaka yoktu. Korkunç bir belirsizlik içerisine girmiştik; sadece doktorlardan gelen direktifler doğrultusunda ailece umutla ama yoğun bir korkuyla bekledik."

Koronavirüs sebebiyle organları zarar gören 73 yaşındaki hasta Oğuz Peker, dört aydır yoğun bakımda yatıyor olması nedeniyle kas zayıflamasına bağlı olarak el kol hareketleri ve yürümesi de çok kısıtlanmış olan Oğuz Peker'e servis odasında tedavisinin yanı sıra fizik tedavi uygulanmaya başlandı.

Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Lütfi Telci konu ile ilgili şunları söyledi; "Pandeminin başlarında "immun plazma" önerisi yapıldığında, "immun plazma" henüz üretilmemişti. Oğuz Beyin yakınları ile bu tedavinin beklentilerini tartışmıştık. Oğuz Bey de sanırım Türkiye'de ilk immun plazma tedavisi yapılan hastalardan biri oldu. İki kez "immun plazma" verdik. Tedavinin yararlı veya zararlı olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapmadık. Zira ilk kez uygulanıyordu." dedi.