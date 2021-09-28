İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifinden Başkan Özdemir'e teşekkür - Haberler
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İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifinden Başkan Özdemir'e teşekkür

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifinden Başkan Özdemir'e teşekkür

Havza Kadın Üretim Kooperatifi Başkan ve yöneticileri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

SAMSUN (AA) - Havza Kadın Üretim Kooperatifi Başkan ve yöneticileri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Kooperatif başkanı Nihal Baştuğ, kooperatif kurucusu Şerife Döndür Acar ve yönetim kurulu üyeleri, Özdemir'e, bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Havza'nın onur konuğu olduğu Samsun Tarım Fuarı'nda kooperatiflerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Özdemir, üreten ve ekonomiye katkı sunmak isteyen bayanlara her zaman destek olacaklarını belirterek, "Kadın ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlüdür. Tarım Fuarı hem Havza hem de kooperatifimiz için güzel geçti. Üreten kadınlarımız, Havza Belediyesi olarak her zaman bayanların yanındayız. İnşallah kooperatifimiz kendi ürünleri ve markası ile Havza'mızın gurur kaynağı olacaktır." dedi.

Baştuğ, tarım fuarının hem kendileri hem de Havza için önemli bir tanıtım imkanı sağladığını dile getirerek, "Üreten ve üretmek isteyen kadınlarımız bir araya geldi ve başardık. Kendimiz, ailemiz, ülkemiz için üretip çok çalışacağız. Kurulduğumuz günden bu yana ve fuarda vermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Baştuğ, Özdemir'e kendi yaptıkları ürünlerden oluşan hediyeyi paketini sundu.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifinden Başkan Özdemir'e teşekkür - Haberler
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