İLK KİTAP BAŞSAVCIDAN
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İLK KİTAP BAŞSAVCIDAN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere 'Bir Kitap Bir Umut' ismiyle başlattığı Kitap Bağışı Kampanyası Burdur'da da Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan'ın ilk kitabı bağışlamasıyla başladı.

Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere 'Bir Kitap Bir Umut' ismiyle başlattığı Kitap Bağışı Kampanyası Burdur'da da Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan'ın ilk kitabı bağışlamasıyla başladı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü töreninde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından dile getirilen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası, Burdur'da da başladı. Burdur Adliyesi bahçesinde gün boyu sürecek kitap bağışı kampanyasına ilk kitabı Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan bağışladı. Özkan Gürdoğan'ın ardından adliye personeli de kitap bağış masasına gelerek bağışta bulundu.

Başsavcı Özkan Gürdoğan, "Bakanlığımızın bir kitap, bir umut kampanyası kapsamında yaptığımız kitap bağışları inşallah hükümlerimizin, tutuklularımızın topluma yeniden kazandırılması bakımından birer umut teşkil eder. Ben gerek bakanlığımıza gerek ceza ve tevkif evleri teşkilatımıza ve kampanyaya katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kitap bağış kampanyasına Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Cezaevi Savcısı Mustafa Hilmi Döğen, Burdur Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Aliihsan Balaban ile adliye personeli katıldı.

Kampanya 16 Haziran'a kadar devam edecek.

İLK KİTAP BAŞSAVCIDAN
İLK KİTAP BAŞSAVCIDAN
İLK KİTAP BAŞSAVCIDAN
İLK KİTAP BAŞSAVCIDAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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