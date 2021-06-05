İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
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İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti

İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti Girişte kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi Kademeli normalleşmeyle birlikte ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbullular, soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı.

İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti

Girişte kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kademeli normalleşmeyle birlikte ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbullular, soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Belgrad Ormanı'na araçları ile girmeye çalışanlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştururken, oluşan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbullular, sabahın erken saatlerinde kalkıp kendilerini Belgrad Ormanı'na attı. Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular, ormanın girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Çocuklar parkta doyasıya koşup eğlenirken, aileler ise semaverlerinin yanında çay eşliğinde açık alanda sohbet edip dinlendi. Belgrad Ormanı girişinde oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

"Umarım bir daha kapanmaz"

Ormana ailesiyle birlikte 20 kişi gelen Melih Sarıca, "Umarım bir daha kapanmaz, böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Saat sabah 05.00'te yola çıktık, 07.00'de buradaydık, ailemle geldim" dedi.

"Ailemle beraber bugünün tadını çıkartıyoruz"

Yasaklarda işi dolayısıyla çalıştığı için dışarıda olduğunu belirten Ceyhan Başak, "Zaten bugünü bekliyorduk. Ben dışarıdaydım ama çoluk çocuk hep evdeydi. Bugün de iş vardı hatta ama işimi ektim geldim. Ailemle beraber bugünün tadını çıkartıyoruz. İnşallah pazar yasaklarının da kalkmasını bekliyorum" diye konuştu.

Fadime Taşkın, "Valla eğleniyorum. Piknik yapıyoruz. Devletimiz sağ olsun, bu yasakları kaldırdı. Çocukları getirdik bir değişiklik olsun, ailecek piknik yapalım dedik. Temennimizin inşallah bu yasakların tamamen kalkması" şeklinde konuştu.

9 yaşında olan İbrahim Öztürk, "Çok mutluyum, Belgrad'da yürüyorum, koşuyorum, kayıyorum" dedi.

Kuzeni İbrahim Öztürk ile kaydıraktan kaydığı için sevinçli olan Melih Tamer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Cumartesi yasaklar bitti, güzel oldu yani artık salgın bitsin" dedi.

İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti
İlk kısıtlamasız Cumartesi gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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