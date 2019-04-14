İlk kiraz 250 liradan satıldı

Kuzey yarım kürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa'da erkenci kirazın hasadına başlandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasadına başlanan ilk erkenci kirazın kilosu 250 liradan satıldı

MANİSA - Kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da ilk erkenci kirazın kilosu sembolik olarak 250 TL'den satıldı. Üreticiler bu sene verimin ve rekoltenin iyi olduğunu belirtirken üretim arttıkça fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı bölge ve Mikroklima iklim özelliğine sahip olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde erkenci kiraz Cristobalina'nın hasadı başladı. Hasadına başlanan ilk erkenci kiraz ise kilosu 250 TL'den satıldı. Kiraz hasadının başlaması ve ilk erkenci kirazların satışı mahalle meydanında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AK Parti ve MHP Şehzadeler ilçe başkanları, üreticiler ve tüccarlar katıldı. Uygun iklim koşulları sayesinde bu sene kirazda verim ve kalitenin yüksek olduğunu kaydeden üreticiler emeklerinin karşılığını alabilmeyi umut ettiklerini ifade etti.

Törende bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Kuzey yarım kürede açık alanda ilk kirazın üretildiği yerdir Manisa'nın Şehzadeler ilçesi. Bugün de 14 Nisan tarihi itibariyle 2 tane değerli üreticimiz açık alanda ilk kirazlarımızı üreterek bugün sembolik bir satış gerçekleştirmek için pazara getirdiler. Biz de biraz sonra değerli tüccarlarımızla açık artırmayla sembolik bir değerle bu kirazımızı satacağız. Şehzadeler, kiraz açısından son derece önemli. Ülkemizin ihracatına, ticaretine ciddi katkıda bulunuyor bu bölgedeki üreticilerimiz. 20 bin dönümlük bir alanda çok ciddi kiraz bahçelerimiz var. Türkiye'nin dünyanın en güzel kirazını üretiyor ve hem iç piyasaya hem yurtdışına ihraç ediyoruz, satıyoruz. Buradaki en önemli husus kuzey yarım kürenin açık alandaki ilk kirazını Şehzadeler olarak biz üretiyoruz. Üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bol, bereketli bir pazar diliyorum. Yaptığımız, Türkiye'nin en modern Kiraz Pazarında da önümüzdeki günlerde üretim arttıkça kirazın satışı gerçekleşecek ve bu pazarımızdan tüm piyasaya bu kirazımız ulaştırılmış olacak. Bol, bereketli afetsiz bir sezon diliyorum" dedi.

"İhracat her sene artıyor"

Şehzadeler ilçesinde 20-22 bin dekarlık bir alanda kiraz üretimi yapıldığını vurgulayan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Burada üretilen kirazları dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Manisa, yaş sebze meyvede, kuru meyvede, çekirdeksiz kuru üzümde çok önemli bir ihracatçı şehir. Her sene ihracat rakamları yükseliyor. Kiraz da bizim çok önemli bir ihracat ürünümüz. Değerli üreticilerimiz çok tekniğine uygun bir şekilde, hakikaten dünya pazarlarına hitap edecek şekilde kirazı üretiyorlar ve buradan dünyaya ihraç ediyorlar. Kıymetli başkanımız da geçmiş yıllarda burada bir Kiraz Pazarı inşa ederek bu ürünün daha iyi pazarlanması için önemli bir merkez oluşturdu. Sancaklıbozköy'deyiz, kuzey yarım kürenin açık alandaki ilk kirazı hasat edildi 14 Nisan tarihi itibariyle. Bundan sonra da hasat devam edecek ve dünyanın değişik ülkelerine ihraç olacak" şeklinde konuştu.

Sembolik fiyatla satıldı

Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik üreticilere ilk kiraz için ne kadar ücret istediklerini sordu. Üreticilerin 250 TL istemesine tüccarlar 200 TL teklif verse de sezonun ilk kirazı sembolik olarak kilosu 250 TL'den satılmış oldu.

İlyas Coşkuner ve Metin Koyuncu isimli üreticiler tarafından 10'ar kilo olmak üzere toplam 20 kilo hasat edilen kirazı ise İstanbullu tüccarlar Celil Görmez ve İbrahim Bodur yapılan pazarlığın ardından sembolik bir rakamla kilosunu 250 TL'den satın aldı.

Üreticilerden Metin Koyuncu ise şunları söyledi: "Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesinde çıkan erkenci kirazımızın çeşidi Cristobalina'dır. En erkenci kiraz budur. Bundan erkenci kiraz şuan yoktur. Bu yöre erkenci olduğu için de ilk kirazlar bizim bölgeden çıktı. Bugün için 10 kilo getirdim ama diğer üreticilerle beraber 20-30 kilo civarında hasat yapıldı. Bu yıl rekoltemiz çok yüksek. İnşallah fiyat olarak da yüksek olur. Güzel paralar kazanırız. Temennimiz bu. Rekoltemiz çok güzel, ağaçlarımız da çok güzel."

Kaynak: İHA