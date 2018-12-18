İlk Kez Yüzde 50'nin Altına Düştü!

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftasını 3. sırada kapatan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez maçlarının yarısından daha azını kazanabildi.

Spor Toto Süper Lig'de birçok takımın, hedefinden daha az puan topladığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş da beklentilerin altında puan toplayan bir başka ekip oldu. Başakşehir'in lider, Yeni Malatyaspor'un da ikinci olduğu ligde, 26 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez 16 hafta sonunda çıktığı maçların yarısından daha azında galip geldi. 16 maçta 7 kez kazanan siyah-beyazlılar, 5 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Lider Başakşehir, ligde boy gösterdiği 16 maçın 10'unu kazanarak yüzde 62.5 galibiyet oranı yakalarken, ikinci sıradaki Yeni Malatyaspor, aldığı 8 galibiyetle bu anlamda yüzde 50'lik orana sahip oldu. Yeni Malatyaspor gibi maçlarının yarısını kazanan diğer ekipler ise Antalyaspor ve Kasımpaşa. Ancak bu takımlar, 6'şar mağlubiyeti bulunduğu için, ligde averaj farkıyla 6 ve 7. sırada yer alıyorlar.

KARTAL YÜZDE 43'TE KALDI Geride kalan 16 maçta aldığı 7 galibiyetle bu sezon yüzde 43 kazanma oranı yakalayan Beşiktaş'ı, son şampiyon Galatasaray ve Trabzonspor takip etti. 3 takım da bu sezon benzer performanslar ortaya koydu ve 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar averajla 3. sırada yer alırken, Trabzonspor 4, Galatasaray da 5. sırada kendisine yer buldu. Ligin ilk haftalarına göre futbolunda gözle görülür bir gelişme olan Beşiktaş, son 4 maçında ise yenilgi almadı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı mağlup eden Kara Kartal, Alanyaspor deplasmanında ve Trabzonspor karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. Özellikle Trabzonspor maçının ikinci yarısında oynanan futbol, taraftarı memnun etti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ORTALAMASI DÜŞTÜ Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda ilk 16 haftada 12 galibiyet alan Beşiktaş, 2 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken, 2 kez de rakiplerine boyun eğmişti. Beşiktaş'taki ilk sezonunda, 16 haftada yüzde 75'lik bir galibiyet oranı yakalayan ve sezonu da yüzde 73.5'luk galibiyet oranıyla şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bir sonraki sezonda ise ilk 16 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 2016-2017 sezonunun ilk 16 maçında yüzde 62.5'luk galibiyet oranı yakalayan siyah-beyazlılar, sezonu yüzde 67.6'lık galibiyet oranıyla şampiyon olarak tamamladı ve üst üste 2 sezon mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan Şenol Güneş'in ekibi, ilk 16 haftada 8 galibiyet alarak yüzde 50'lik bir oran yakaladı. Siyah-beyazlıların sezon sonundaki galibiyet oranı ise yüzde 61.7'de kaldı.

FENERBAHÇE DİBİ GÖRDÜ Beşiktaş, son 4 sezonunda en düşük galibiyet oranına ulaşırken, bu oranın bütün takımlarda düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Yalnızca lider Başakşehir, geçtiğimiz sezon 16 maçta aldığı 10 galibiyetlik performansı tekrarladı. Geçen yıl 16 hafta sonunda Galatasaray 10, Fenerbahçe 9, Trabzonspor da 8 galibiyet elde etmişti. Beşiktaş'ın galibiyet sayısı geçen yıla oranla 8'den 7'ye gerilerken, Galatasaray'ın 10'dan 7'ye, Trabzonspor'un 8'den 7 ve Fenerbahçe'nin de 9'dan 3'e geriledi. Geçtiğimiz sezon ilk 16 haftada yüzde 56.25'lik galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe, bu sezon yüzde 18.75'lik galibiyet oranına gerileyerek, 16 hafta sonunda 17. sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA