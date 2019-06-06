İlk kez konuştuğumuz insanlarla nasıl daha iyi sohbet edebiliriz?

Tanımadığınız biri ile yaptığınız ilk konuşmayı aklınıza getirin. Bazı anlar garip gelmiş miydi? Tanımadığınız bu kişiyi ilginç bulmuş muydunuz? O kişiyle sohbet etmekten memnun kalmış mıydınız? O kişi sizin hakkınızda ne düşünmüştür?

Bir grup psikolog bu konuyu masaya yatırdı ve insanların yabancılarla nasıl daha iyi iletişim kurabileceğini araştırdı. Çok sayıda katılımcı ile yapılan anketler ve gözlemler ile sohbet öncesi ve sonrasıne ilişkin her iki tarafın da değerlendirmeleri incelendi. Euronews.com'da Görüntüle