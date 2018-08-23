İlk Kez Kaydedildi! Amazon'da Medeniyetten Uzak Yaşayan Yerli Kabileden 16 Kişi Görüntülendi

Brezilya'nın balta girmemiş Amazon ormanlarında insansız hava araçlarıyla araştırma yapan bilim insanları, medeniyetten tamamen uzakta yaşayan bir yerli kabilesini görüntüledi.

KABİLE ÜYELERİ OK VE YAY KULLANMAYI BİLİYOR

Amazon ormanlarında toplam 16 kişiyi görüntüleyen bilim insanları, kabile üyelerinin ok ve yay kullanmayı bildiğini keşfetti.

AMAZON ORMANLARINDA TOPLAM 107 KABİLE KAYITLARA GEÇTİ

Araştırmacılar, ilk kez kaydedilen video görüntülerinin ilkel kabilelerin korunması için büyük öneme sahip olduğunu söylüyor. Amazon ormanlarında medeniyetten uzak yaşayan toplam 107 kabile olduğu kayıtlara geçmiş durumda.

Brezilya hükümetinin yerli halklarla ilgili çalışan vakfı FUNAI tarafından bulunan bitkisel elyafla bağlanmış bir balta

KORKUDAN KİMSEYLE TEMAS KURMUYORLAR

İlkel bir yaşam süren bu toplumların şehir ve kasabalarda yaşayan başka insanların farkında olduğu ancak yaşadıkları korku sebebiyle kimseyle temas kurmadığı ifade ediliyor.

Geçen yıl altın madencileri ormanda rastladıkları ilkel bir kabilenin 10 üyesini öldürmüştü.

İşte ilkel yaşam sürdürüldüğü belirtilen Amazon ormanlarından görüntüler;