: İlk kez kar yağan ığdır'da gençler halay çekti

13.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:30

İlk kez kar yağan Iğdır'da gençler halay çekti

IĞDIR'a bu kış mevsiminde ilk defa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışını gören gençler müzik eşliğinde halay çekti.

Doğu Anadolu'da başta Erzurum olmak üzere Ağrı, Kars ve Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece de devam etti. Kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karayolları ve il özel idaresi ekipleri gece boyu yolları açık tutmak için çalışma yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 olarak ölçüldüğü Erzurum'da kapalı olan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

IĞDIR'DA İLK KAR HALAYI

Bölgenin 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'a ilk kez kar düştü. 13 Ocak akşamı başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle gençler cadde ve sokaklara çıktı. Müzik eşliğinde halay çekip oynayan gençler, karın keyfini çıkardı. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Zeyit Demirbağ (23), kente ilk kez kar yağdığını belirtti. Iğdır'ı beyaza boyayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Araçların üstü karla kaplanırken, cadde ve sokaklar da ulaşım güçlükle yapılabildi. Kar yağışı sebebiyle Iğdır merkezde 13, Tuzluca İlçesi'nde 10, Aralık ilçesinde ise 1 köy olmak üzere 24 köyün yolu ulaşıma kapandı.

KARS'TA -13 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Sıfırın altında 13 derece ile bölgenin en soğuk kenti olan Kars'ta da kent merkezi kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 3-4 santim olarak ölçüldü. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre yağış sonrası Ağrı'da 90 köyün yolu ulaşıma kapandı. Gece yolları tuzlayan belediye ekipleri, sabah saatlerinde de iş makineleriyle kar temizliğine başladı. Kapalı köy yolununu 37 olarak belirlendiği Erzincan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu belirlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Muş'ta yerleşim birimlerinin yolunun açık olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu