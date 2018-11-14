İlk Kez Kar Gören Afrikalı Çocukların Sevinci

Kanada'nın Toronto şehrine varışlarının üçüncü gününde ömürlerinde ilk defa kar yağışıyla karşılaşan Eritreli iki kardeşin görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Ailesi ile mülteci olarak Kanada'ya gelen iki kardeş, ilk defa kar yağışını görünce sevinçle dans etti. Çocukları videoya çekip sosyal medyada paylaşan Kanadalı Rebecca Davies, anneleri ile Kanada'ya mülteci olarak gelen çocukların ilk defa karşılaştıkları kar yağışını neşeyle dans ederek kutlayan görüntülerini gelişlerinden 48 saat sonra çektiğini söyledi. Davis, dört çocuğu ile birlikte Kanada'ya gelen Afrikalı annenin 2013 yılında savaştan tahrip olmuş doğu Afrika ülkesi Eritre'den Sudan'a geçerek bir mülteci kampında 5 yıl geçirdiğini söyledi. Eritreli annenin Kanada'ya birlikte geldiği 4 çocuğundan 2'sini Sudan'daki kampta doğurduğunu, çocukların 8 yaşından küçük olduğunu söyledi. Davies, Twitter'da yayımladığı klibe oldukça olumlu tepkiler aldığını, bunu da ülkesinin yeni gelenlere olan hoş karşılaması olarak yorumladığını belirtti. Rebecca Davies'in arka bahçesinde dans eden kardeşlerden kızın 7 yaşında, erkeğin de 5 yaşında olduğu belirtildi. Rebecca Davies'in Kanada Kişisel Mülteci Projesi kapsamında Eritreli aileye sponsor olduğu kaydedildi.

(İHA)