Hayatında Hiç Drone Görmeyen Çobanın Tepkisi, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
Daha önce hiç drone görmeyen çoban, arazisinde uçan cismi görünce paniğe kapıldı ve uzaktan kontrollü araca saldırdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Arazisinde ineklerini otlatan çobani, çevresinde uçan drone'u uzun bir süre inceledikten sonra yaklaşan cisme elindeki iple saldırmaya başladı. İlk kez drone gören çobanın tepkisi kamerayla kaydedildi. Çobanın tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İLGİLERİ ÜZERİNE TOPLADI
Çobanın drone'a verdiği tepki sosyal medyada ilgileri topladı. Birçok sosyal medya sayfası tarafından paylaşılan komik anlar binlerce beğeni aldı.