İlk kez bindikleri seyyar dönme dolap Kamerunlu çocukları sevindirdi

20.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:48

Hak İnsani Yardım Derneği gönüllülerinin İstanbul'da tasarladıkları ve Kamerun'a götürdükleri seyyar dönme dolaba çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Dernek gönüllüleri, daha önce pamuk şekeri makinesi götürerek sevindirdikleri Afrikalı çocuklar için bu kez seyyar dönme dolabı sürprizi hazırladı.

İstanbul'da gönüllüler tarafından tasarlanan seyyar dönme dolap, Kusseri şehrindeki bir yetimhanenin bahçesine monte edildi.

Burada gönüllülerin tüm süreci kaydettiği videoda yetimhanede kalan çocukların büyük mutluluk yaşadığı görülüyor. İlk kez dönme dolaba binen çocukların, yaşadıkları tedirginlik ve şaşkınlığın ardından doyasıya eğlenmeleri, kameralara yansıyor.

"Çocukların duygu dünyalarına dokunmayı ihmal etmiyoruz"

Dernek gönüllülerinden Ahmet Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da suya ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kalan insanlara yardım etmenin yanı sıra çocukların duygu dünyalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına dokunmayı da ihmal etmediklerini söyledi.

Yetim çocuklara daha önce ilk kez pamuk şeker yemenin mutluluğunu yaşattıklarını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 90'lı yılların geleneği haline gelen seyyar dönme dolabın çocuklar tarafından daha önce hiç kullanılmadığını fark ettik. Ellerine verdiğimiz ufak tefek oyuncaklarla dahi büyük mutluluk yaşayan çocukların, seyyar dönme dolabı gördüklerinde nasıl bir hale bürüneceklerini tahmin etmek pek zor olmasa gerek. Bizler de bir tek tebessüm için 100 kiloluk oyuncağı Türkiye'de sıfırdan yaptırarak Afrika'nın en ücra kabilelerine taşıdık, sokaklarda çamurdan yaptığı bebeği ile oynayan yavruların ayaklarına götürdük. Yetimhanede kalan çocuklar doyasıya eğlenerek ilk defa gördükleri seyyar dönme dolabın tadını çıkardılar."

Turan, çocukları mutlu etmek için çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA