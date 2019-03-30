İlk Kez 4,5 Yıl Seçim Olmayan Bir Döneme Gireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer biz 31 Mart'ta zayıflarsak, 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkartmazlar, taşlarlar. Bunu daha önce görmedik mi biz, gördük. Şimdi adım atamıyorlar. Onun için onlara bu fırsatı vermeyelim." dedi.

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sincan Temelli'deki kent meydanında vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Soylu, vatandaşlara pazar günü yapılacak yerel seçimlere hazır olup olmadıklarını sordu.

Pazar günü verilecek kararın gelecek nesilleri de etkileyeceğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki bu karar, bizden güçlü olmamızı bekleyen yarın bir haksızlığa uğradığında 'Allah'ım bu ülkede bana kim yardım eder' diye sorduğunda elini uzatabilecek, güçlü bir Türkiye bekleyen bizim 780 bin kilometrekaremizin dışındaki insanların da dünyanın da beklediği bir karar. Tam 50 yıldır ilk kez 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme gireceğiz, herkes işine bakacak. Cumhurbaşkanı, bakanlar, muhtar, belediye başkanı, aynı zamanda iş insanı, esnaf, işçi, memur, çiftçi, öğretmen, doktor herkesin işine bakacağı, tam 4,5 yıl boyunca hepimizin Türkiye'yi yarınlara taşıyacağı, hepimizin ekonomiyi güçlü bir şekilde yarına götürmek için çaba sarf edeceği, milli ve yerli üreteceğimiz ve aynı zamanda Türkiye'ye çelme takmak isteyenlere, 'hayır takamazsın bugün ayaklarımızın üzerindeyiz' diyebileceğimiz, terörü tamamen tasfiye edeceğimiz ve bir taraftan da etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve barış getireceğimiz tam 4,5 yıllık bir dönem var. Ben 50 yaşındayım. Ben doğduğumdan beri böyle bir zaman dilimi olmadı. İlk kez böyle bir zaman dilimine doğru adım atıyoruz, birileri bunu heba etmek istiyor."

Hep birlikte geleceğin Türkiye'sine güçlü adımlar atma çağrısında bulunan Soylu, "Artık bize Amerika, Avrupa parmak sallasa da işe yaramadığı bir güçlülüğe hep beraber ulaşalım. Hatırlıyorsunuz, değil mi? Biz Afrin'e girecektik, Amerika 'giremezsin' dedi, parmak salladı. Bizi eski Türkiye zannetti. Bunu dinleyeceğimizi zannetti, dizlerimizin bağının çözüleceğini zannetti ama biz çatır çatır Afrin'e girdik mi? PKK'yı oradan söktük mü? ve onlara ne dedik, 'biz eski Türkiye değiliz.' Bizim eski Türkiye olma haline dönmemizi isteyenlere pazar günü inşallah hep beraber bir cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Seçimin başından itibaren bir bölücü kampanya yürütüyorlar"

Türkiye'nin geçmişinde, darbeler, başörtüsü ve ekonomik sorunlar gibi birçok sıkıntı çektiğini anımsatan Soylu, "Şimdi nereden nereye geldik. Bizi tekrar o günlere döndürmek, bizi tekrar terörle, huzursuzlukla terbiye etmek için kumpas kurmaya çalışıyorlar." dedi.

Soylu, Kandil'de Murat Karayılan'ın ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Adamlar seçimin başından itibaren bir bölücü kampanya yürütüyorlar. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP kaybedecek' diyor. Bir bölücü kampanya yürütüyorlar. Zehirli dilleriyle beraber bu milletin birliğine beraberliğine zehir akıtmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Temelli'nin "Kürdistan" sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tepki göstermemesini de eleştirdi.

FETÖ, PKK ve Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu'nun sözleşme imzaladığını ifade eden Soylu, vatandaşlardan pazar günü bu sözleşmeyi yüzlerine çarpmalarını istedi.

Bugün Türkiye'nin her yerinde huzur olduğuna dikkati çeken Soylu, kimsenin Türkiye'nin huzurunu, birliğini ve beraberliğini bozamayacağını bildirdi.

PKK'yı savunanların ve teröristlerin artık burunlarını dahi çıkaramayacaklarını belirten Soylu, 94 tane Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya ait belediyeye el konulduğunu onların teröre para ve lojistik göndermesini engellediklerini hatırlattı.

Türkiye'ye fitne tohumu ekmek isteyenlerin, Türkiye'nin önündeki 4,5 yılı heder etmek istediklerine işaret eden Soylu, "Ben bunu İçişleri Bakanı olarak anlatıyorum. Eğer biz 31 Mart'ta zayıflarsak, 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkartmazlar, taşlarlar. Bunu daha önce görmedik mi biz. Bunu gördük. Şimdi adım atamıyorlar. Onun için onlara bu fırsatı vermeyelim, kaseti tekrar başa sarmayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü adımlar atması gerektiğine vurgu yapan Soylu, "Şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki huzuru geri almak istiyorlar. 13-14 yaşındaki kızları dağa çıkarıp, onlara tecavüz eden, taciz eden o Murat Karayılan'ın ve o Cemil Bayık'ın burnundan fitil fitil getirmezsek, namerdiz." diye konuştu.

"57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık"

Uyuşturucuya karşı yürütülen mücadeleleri de anlatan Soylu, "Öyle bir mücadele yaptık ki son 1,5 - 2 yılda uyuşturucudan ölümleri 941'den 491'e yarı yarıya düşürdük." dedi.

Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptıklarını belirterek, "57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Hem hükümetin bir üyesi olarak hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak hemşehrilerim çok açık ve net söylüyorum, bu uyuşturucu satıcılarını da bunların ağababalarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah da millet de hesabını sorsun." diye konuştu.

Bu seçimin kendilerine ders verme seçimi ve fire verme seçimi olmadığını vurgulayan Soylu, "Bu seçim eğer ders verilecekse PKK ile kol kola girenlere verilecek derstir. Bu seçim Türkiye'ye güç verme, kuvvet verme seçimidir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı da eleştiren Soylu, "Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Bizi FETÖ şarlatanına güldürmeyin. Bizim elimizi hainlerin karşısında zayıfa düşürmeyin." dedi.

Konuşmasının ardından Soylu, vatandaşlara karanfil attı.

Kaynak: AA