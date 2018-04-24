İlk Karpuz Hasadı Antalya'da Başladı

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Yaz mevsiminde sofraların olmazsa olmazı karpuzda ilk hasat Antalya'nın Serik ilçesinde seralarda başladı.

Ocak ayının ortalarında örtü altında ekilen karpuzlar nisan ayının 13'ünden itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasadın 30 Mayıs'a kadar süreceği belirtilirken, Antalya'da yıllık karpuz üretimi ortalama 450 bin ton olarak tahmin ediliyor. Üretici şu anda karpuzu kilogramı 2-2,5 liradan tüccarlara satıyor. Bir karpuzun ortalama ağırlığı 5-10 kilogram arasında değişiyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 dekar serası bulunan üretici Veli Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıldır karpuz yetiştirdiğini söyledi.

Bir dekar seraya domates ekmenin maliyetinin 3 bin lirayı aştığını, bir dekar seraya karpuz ekmenin maliyetinin ise ortalama 500 lira olduğunu belirten Demir, "Domates, kabak, patlıcan gibi ürünlerin maliyeti çok yüksek. Karpuzun hem maliyeti düşük hem de getirisi yüksek. Bu nedenle ikinci ürün olarak serama karpuz ekiyorum." diye konuştu.

20-25 Ocak gibi dikim, 15-20 Nisan gibi ise hasat yaptıklarını anlatan Demir, 3 ay gibi sürede karpuzun yetiştiğini belirtti. İşçilerin sabah 07.00 gibi hasada başladığını, çok sıcak olduğu için öğlene kadar toplama işlemi yapıldığını, araçlara yüklenen karpuzların da hale gönderildiğini anlatan Demir, "Seralarımdan günlük 15-20 ton karpuz toplanıyor. Hal fiyatları bugünlerde kilogramda 2-2,5 lira, fiyatlardan şu anda çok memnunuz." dedi.

Seralardan yılda 2 kez ürün elde ediliyor

Serikli üreticilerden Mustafa Demir ise seralardan yılda 2 kez ürün elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"10 Ağustos gibi domates ekeriz ve 10 Ocak gibi hasat ederiz. Domatesin arkasından 20 Ocak gibi karpuz ekeriz. Domatese göre getirisi çok daha yüksek. Karpuzun işçiliği de domatese göre çok daha az. Yalan söylemeyelim, şu anda fiyatlardan memnunuz."

Türkiye'de ilk karpuzun 13 Nisan gibi Antalya'da çıktığını, Adana'dan bir ay kadar daha önce hasada başladıklarını vurgulayan Demir, "Adana'da 5 aydan önce karpuz çıkmaz. Burası yüksek, örtü altı ve iklimden dolayı Adana'dan çok daha önce karpuz çıkıyor. 30 Mayıs'a kadar hasat devam edecek, dönüm başı ortalama 10 ton karpuz elde ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Meyve sebze fiyatlarını yüksek bulan tüketicilere seslenen Demir, "Hep domatese, bibere, patlıcana pahalı diyorlar. Onlara seslenmek istiyorum, gelin ağustos sıcağında benimle, eşimle beraber çok değil yarım saat çalışın. Ağustosta seralarda sıcaklık 50-60 dereceye ulaşıyor. Burada yarım saat içinde serayı terk etmezlerse bir şey demiyorum." diye konuştu.

Hal komisyoncusu Mehmet Sargın da Türkiye'de ilk karpuzun Serik ve Manavgat'ta hasat edildiğini dile getirdi. Bir haftada 100 tonun üzerinde karpuzu halden gönderdiklerini anlatan Sargın, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerine karpuz gönderiyoruz ama ağırlıklı olarak Ankara, Bursa, Denizli ve Kırıkkale'ye gitti. Pazarlarda karpuzu Adana diye satarlar, çünkü Adana'nın adı çıkmış ama karpuz denilince akla ilk Antalya'nın gelmesi lazım, çünkü son 10 yıldır Türkiye'nin ilk karpuzu Antalya'da çıkar. Bunun hakkını vermek lazım. Serik karpuzunun lezzeti de çok güzeldir. İran'dan gelen karpuzlar dalından koptuğu anda gelmez, en az bir ay sonra sofralara gelir. Buradan ise dalından koptuğu ertesi gün sofralara ulaşır. Antalya karpuzu sapından belli olur, yerli karpuzun sapı yeşil olur. İran karpuzu ise geç ulaştığı için sapı kuru olur. Tüketiciler karpuz alırken sapına baksınlar. Ağustos'un 10'una kadar Antalya'da karpuz bitmez. 30 Mayıs'a kadar seralarda, ondan sonra da yaylalarda karpuz olur."