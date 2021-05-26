İlk karneyi Rus öğrenciler aldı

RUSYA Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Türkiye'deki Rus okulları, ülke ile eş zamanlı yaz tatiline girdi.

RUSYA Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Türkiye'deki Rus okulları, ülke ile eş zamanlı yaz tatiline girdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Rus okulunda pandemi nedeniyle temsili ve kısıtlı sayıdaki öğrenciyle karne töreni düzenlendi.

Her yıl eylül ayının ilk günü eğitim- öğretim sezonunun başladığı Rusya'da, mayıs ayı sona ermeden de okullar tatil oluyor. Rusya Federasyonu'ndaki tüm ilkokul, ortaokul ve liseler de bugün tatile girdi. Türkiye'de turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Rusların en çok tercih ettiği Antalya'da, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Konyaaltı ilçesindeki Uluslararası Özel Eduant Rus Okulu'nda 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı sona erdi.

Bu yıl da geçen senenin ikinci döneminde olduğu gibi eğitim- öğretim sürecinin büyük kısmı uzaktan gerçekleştirilen okulda, Rusya'daki okullarla birlikte yaz tatilinin başlaması üzerine temsili ve kısıtlı sayıda öğrencinin katılımıyla karne töreni düzenlendi. Törende dereceyle mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve karneleri, öğretmenleri tarafından verildi. Rusya vatandaşı 300 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki karne törenine 30'a yakın öğrenci çağrıldı.Okulun sahibi Viktor Bikkenev, "Rusya ile her yıl 1 Eylül'de eş zamanlı dersbaşı yapılan okulumuzda, 2000 yılından beri hizmet veriyoruz. Bugün Rusya'da tüm okullar kapandı ve biz de eş zamanlı olarak yaz tatiline giriyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda öğrenci davet ederek, pandemi kurallarına uygun temsili bir karne töreni yaptık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar