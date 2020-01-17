İlk karne hediyesi Büyükşehir'den

17.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:22

Bursa'da yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere ilk karne hediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi. Başkan Aktaş, karnesini getiren bütün öğrencilerin Hayvanat Bahçesini ücretsiz gezebileceğini söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yarıyıl tatili boyunca karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz ev sahipliği yapacak. TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu ve Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde müjdeyi veren Başkan Aktaş, "2019-2020 eğitim öğretim döneminin yarısını tamamladınız. İyi bir tatili hak ettiniz. İyi bir planla tatilinizin hakkını vereceğinize inanıyorum. Yine inanıyorum ki, bu tatil sonrasında ikinci döneme, hem bedenen hem de zihnen hazır bir şekilde başlayacaksınız. Tatil planınızı yaparken hayvanat bahçemize uğramayı unutmayın. Zürafadan kırmızı pandaya, penguenden beyaz gergedana kadar 140 türden yaklaşık 1300 hayvanı, hayvanat bahçemizde görebilirsiniz. Karnesini getiren öğrencilerimize ara yıl tatili boyunca ziyaret ücretsiz olacak. Bütün öğrencilerimizi Bursa Hayvanat Bahçemize bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA