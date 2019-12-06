İlk kadın mitinginin 100. yılında 81 ilden kadınlar Kastamonu'ya gelecek

06.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:34

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İlk kadın mitinginin 100. yılında 81 ilden kadınlar Kastamonu'da bir araya gelirken kent 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mondros Mütarekesi sonucu emperyalist güçlerin Türkiye'yi işgale kalkması üzerine ülkenin pek çok yerinde protestolar yapıldığını hatırlattı.

"Üç binden fazla Kastamonulu kadın bir araya gelerek mitingi düzenledi"

Kastamonu'nun bu anlamda ayrı bir yere sahip olduğuna işaret eden Kaplan, "Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyetinin öncülüğünde 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitingi Kastamonu'da işgale karşı yapıldı. Kız Öğretmen Okulu bahçesinde üç binden fazla Kastamonulu kadın bir araya gelerek bu mitingi düzenledi." dedi.

Mitingin dayanışma açısından önemine vurgu yapan Kaplan, "Mitinge katılanlar tarafından o dönemin önemli devlet başkanlarının eşlerine telgraf çekiliyor. ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi ile İtalya ve İngiltere kraliçelerine telgraf çekilmiştir. O telgraf o gün mitingde okunuyor." diye konuştu.

- "Mitingin Kastamonu'da yapılması tesadüf değildir"

İlk kadın mitinginin geri planında önemli tarihi bir birikim olduğunu söyleyen Kaplan, şunları dile getirdi:

"Kastamonu, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden biri. Bu nedenle en fazla acıyı çekenler de Kastamonulu kadınlarımız olmuştur. Çocuklarını cepheye gönderen kadınlar ne yazık ki bir daha onları görememiştir. İşte bu yüzden bu mitingin Kastamonu'da yapılması tesadüf değildir. İstiklal Yolu dediğimiz yol buradan başlıyor. Bu yoldan cepheye silah ve yardım gidiyor. Kastamonulu kadınlar canları pahasına Milli Mücadele için silah taşımıştır. Kastamonulu kadın kahramanların en bilinenleri Şerife Bacı ve Halime Çavuş'tur. İşte bu yüzden bu mitingin tesadüf olma şansı yok. Bu miting aynı zamanda kadın kahramanların ortaya çıkmasında tetikleyici rol oynamıştır."

Mitingin 100. yılı dolayısıyla çok sayıda etkinlik yapılacağını belirten Kaplan, ilk olarak PTT ile görüşülerek "100 Yıl İlk Kadın Mitingi" pulu bastırıldığını aktardı.

"Her yıl gerçekleştirilen bu etkinliği bu sene daha geniş çaplı yapacağız." diyen Kaplan, şu bilgiyi de paylaştı:

"9-10 ve 11 Aralık'ta 3 gün boyunca etkinlikler yapılacak. 81 ilden kadınlar bu mitinge davet edildi. Ayrıca İstanbul'dan binin üzerinde kadın bu mitinge katılacak. Üç gün sürecek etkinlikler kapsamında, söyleşiler, paneller, tiyatro gösterileri ve konserler olacak. Devlet Opera ve Balesi konser verecek."

Kaynak: AA