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İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının yıl dönümünde, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ( Tbmm ) ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının yıl dönümünde, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Satıkadın'ın Ulu Cami avlusundaki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine, ailesinin yanı sıra Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ziyaretçiler, Satıkadın'ın mezarına çiçek bırakarak dua etti.

Anma etkinliği kapsamında Satıkadın'ın kişisel eşyalarının sergilendiği ve belediye tarafından müzeye çevrilen evi de gezildi.

Satıkadın'ın torunu Satı Çırpan Öztürk, müzede sergilenen eşyalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın mezarı başında anıldı

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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